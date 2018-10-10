إنجاز طبي جديد.. نجاح عمليتين لمريضين بقرنية واحدة

المواطن - واس

نجح فريق طبي بمستشفى العيون التخصصي بالظهران في إجراء عملية نادرة ، جرى خلالها إستخدام قرنية واحدة لمريضين بدلاً من إستخدام قرنية واحدة لكل عملية كما كان متبع .

وأوضحت صحة الشرقية أن المريض الأول (24) عاماً كان يشتكي من تناقص مستمر بالنظر وبعد عمل كامل الفحوصات تم تشخيصه بمرض القرنية المخروطية المتقدمة ، وتمت العملية باستخدام التخدير الموضعي حيث تمت إزالة الجزء المصاب وفق أحدث الطرق الطبية، بعدها تم الانتقال لتجهيز القرنية التي ستزرع حيث يتم صبغ الطبقة الأخيرة وهي طبقة (Endothelium) باستخدام صبغة طبية (Trypan blue) وبعد فصل طبقة (Endothelium) تم تجهيزها وتحميلها داخل المحقن الطبي بوضع الاستعداد لاستخدامها للمريضة التالية ، أما المريض الأول فتم استخدام باقي القرنية المراد زرعها التي تمثل معظم القرنية (دون الطبقة الداخلية التي أزيلت) وتم تثبيتها باستخدام الغرز الجراحية.

وأضافت أن المريضة الثانية (56) عاماً كانت تشتكي من ضعف النظر أيضاً وبعد عمل كامل الفحوصات تم تشخيصها بضمور أو تغيرات فوكس بالقرنية بالإضافة إلى إصابتها بالماء الأبيض بنفس العين ، وأيضاً تمت العملية باستخدام التخدير الموضعي على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت لإزالة الماء الأبيض وزرع عدسة طبية داخلية أما المرحلة الثانية المتعلقة بزرع القرنية فقد تمت بإزالة الطبقة الداخلية (Endotelium) المصابة ومن ثم حقن الطبقة الداخلية من القرنية المراد زرعها والمجهزة مسبقاً داخل المحقن الطبي ثم فردها بالاتجاه الصحيح داخل العين وتثبيتها في مكانها الصحيح باستخدام الهواء فقط وغرزة جراحية واحدة ، وبحمد الله تم إجراء العمليتين للمريضين بقرنية واحدة من المتبرع بنجاح .