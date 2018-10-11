إنجاز 1984 ونتائج الأخضر يُحفزان العراق ضد الأرجنتين

المواطن - مروة نبيل

تتجه أنظار الجماهير في جميع أنحاء العالم إلى منافسات بطولة سوبر كلاسيكو المُقرر انطلاقها، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الأرجنتين والعراق على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وقبل مباراة الأرجنتين والعراق في افتتاح بطولة سوبر كلاسيكو اليوم، واجه التانغو 13 منتخبًا عربيًا من قبل سواء بشكل رسمي أو ودي، ولم ينجح أي منها في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب اللاتيني سوى السعودية وأسود الرافدين.

وتمكن المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في الفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما، في شهر أكتوبر عام 1984، ولعب التانغو هذه المباراة باللاعبين المحليين فقط.

وفرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتيجة التعادل أمام الأرجنتين مرتين من قبل، ونجح لاعبو الأخضر في تسجيل 3 أهداف خلال 4 مواجهات جمعته بالتانغو، واهتزت شباكه بـ7 أهداف.

وحقق المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم الفوز في 10 مباريات أمام المنتخبات العربية، حيث تغلب مرتين على كل من السعودية، المغرب ومصر، ومرة واحدة على تونس، الجزائر، ليبيا، قطر.

وتعادل المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم مرتين أمام المنتخبات العربية، وكانت المواجهتان ضد السعودية، فيما هُزم التانغو مرة واحدة أمام المنتخب العراقي.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره العراقي، اليوم الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، يوم غد الجمعة، يلعب الأخضر مع البرازيل على إستاد جامعة الملك سعود.

ويلعب الأخضر مع العراق، يوم الاثنين الموافق 15 أكتوبر، على إستاد جامعة الملك سعود، وفي اليوم التالي، يواجه المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم نظيره البرازيلي في مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.