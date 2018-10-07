إنقاذ حیاة شاب تھشمت جمجمته في عنيزة

المواطن - عنيزة

تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك سعود بعنیزة من إنقاذ حیاة شاب سعودي، يبلغ من العمر 16 سنة، تعرَّض لحادث مروري مروع نتج عنه كسر وانقشاع في طبقة الجلد وتهشم كبیر للجمجمة وكسور في الرجل الیسرى والصدر ونزيف حاد في المخ مع انزياح المخ للجهة الیسري على أثر قوة الحادث بدرجة 10م, إضافة إلى غیبوبة تامة ودرجة وعي 3 من 15.

وعلى الفور تم إجراء أشعة مقطعیة ولصعوبة الحالة قرر الأطباء نقله لغرفة العملیات حیث تم إجراء عملیة معقدة استمرت ساعة ونصف الساعة.

وتم خلال العملية، إزالة الجزء العلوي للجمجمة وزرعها في البطن ووقف النزف وإعادة المخ لوضعه الطبیعي، وعقب شهر من العملیة خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جیدة ويمارس حیاته الطبیعیة.