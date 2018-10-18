إنقاذ شخصين احتجزا في سيول جعرانة مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

باشرت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حالتي احتجاز بداخل السيول بحي الجعرانة وجرى إخراجهما وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح إضافة للابتعاد عن تجمعات المياه التي تكونت نتيجة هطول الأمطار

وأكد الشريف، أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.