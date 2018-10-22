إنقاذ 6 أشخاص احتجزهم السيل في المهد

المواطن - المهد

أنقذ الدفاع المدني في المهد، مساء اليوم الأحد، 6 أشخاص احتجزوا داخل سيل بوادي بيضان، وهم بصحة جيدة.

وفي وقت سابق، تمكن مدني الكامل من إنقاذ 3 أشخاص بعد أن احتجزوا في سيل بوادي شوان، وهم بصحة جيدة.

وفي سياق آخر، تواصل الأرصاد الجوية توقعاتها باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية الهابطة، والتي بدأت من يوم الجمعة الماضي، وحتى يوم غدٍ على منطقتي جازان، وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية لهما كذلك على مرتفعات مناطق نجران، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.

ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة عبر تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.