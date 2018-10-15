إنهاء معاناة مريضة من القيء الدموي بحفر الباطن المركزي

المواطن - حفر الباطن

أنهى الفريق الطبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي معاناة مريضة من وجود لحمية ممتدة من الجزء الخلفي من الأنف إلى البلعوم الأنفي بالإضافة إلى معاناتها من قيء دموي ونزيف من الأنف والفم.

وأجرى الفريق الطبي الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية وتبين أنها تعاني من لحمية بالجهة اليسرى متقرحة ونازفة، وبفضل الله تم استئصالها بالمنظار كما وضع الأطباء خطة لمتابعة حالة المريضة إلى أن تماثلت للشفاء ولله الحمد وهي بحالة صحية جيدة.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.