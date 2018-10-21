إيداع 11 مليون ريال إعانات أجهزة طبية في حسابات المستفيدين من ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدفعة الأولى من مبالغ إعانات الأجهزة الطبية المُعينة في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 11478800 ريال لعدد 2946 مستفيد.

وأوضحت وزارة العمل أنه تم إيداع المبالغ في حساباتهم البنكية بشكل مباشر بهدف مساعدتهم على تأمين أجهزة طبية مُعينة لهم.

وأشارت الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية إلى أنه تم إصدار الدفعة الثانية لإعانات الأجهزة الطبية المعينة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية لهذه الدفعة 29174500 ريال لعدد 5622 مستفيد، وسيتم إيداع هذه المبالغ في حسابات المستفيدين من ذوي الإعاقة قريباً بإذن الله.