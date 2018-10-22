إيداع 444 مليون ريال في حساب 455 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إعانات مستفيدي الرعاية من ذوي الإعاقة لشهر (محرم) 1440هـ في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة 444.868.451 ريال لعدد 455.553 مستفيد.

وأوضحت الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية، أنها ألحقت عدد 2141 مستفيد جديد من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانات المالية.

وبلغ اجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين الجدد 1.948.476 ريال وقد تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.