إيداع 55 مليون ريال لمستفيدي الضمان ببرنامج الحقيبة والزي المدرسي

المواطن - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأحد الماضي 55.061.400 ريال في حسابات المشمولين في برنامج الحقيبة والزي المدرسي من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الذين لا تصرف لأبنائهم إعانة من برنامج تكافل، حيث يمثل المبلغ استحقاقات البرنامج عن الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1439/1440هـ.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن الدفعة الحالية من مبلغ مساعدات البرنامج شملت 458.845 طالباً وطالبة، وتم إيداعها في حسابات أرباب أسرهم وعددهم 193.409 مستفيدين ومستفيدات من الضمان الاجتماعي.

وأشار الدكتور الشافي إلى أن برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي هو أحد البرامج المساندة لأرباب الأسر من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، لتمكينهم من شراء مستلزمات أبنائهم الدراسية.