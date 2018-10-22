إيران.. حكم بإعدام أمير القطع الذهبية

المواطن - متابعة

أمر القضاء الإيراني، أمس الأحد، بإعدام شخصين أدينا بتهريب العملة، أطلقت الصحافة الإيرانية على أحدهما لقب “أمير القطع الذهبية”، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام، حسين محسني إيجئي: “نظرت المحكمة العليا في أمر اثنين من الأشخاص الذين أدينوا خلال محاكمات تمهيدية بنشر الفساد في الأرض وحكم عليهما اليوم بالإعدام”.

والمحكومان هما وحيد مزلومين الملقب بـ”أمير القطع الذهبية” ومحمد إسماعيل قاسمي الذي لم ترشح أي معلومات عنه.

واتهما بإثارة اضطراب في الاقتصاد الإيراني عبر إقامة شبكة غير قانونية لتبادل العملة والذهب. وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وخلال الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي بدأت في 8 سبتمبر، اتهم شخص ثالث هو حميد باقري درماني بالفساد وحكم عليه بالإعدام، لكنه استأنف الحكم أمام المحكمة العليا التي لم تصدر قرارها بعد في شأنه.