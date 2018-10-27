إيقاف رئيس النصر مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن توقيع عقوبة على رئيس مجلس إدارة نادي النصر سعود آل سويلم.

وألزمت لجنة الانضباط آل سويلم بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال مع فرض عقوبة إضافية، بالإيقاف مباراتين؛ لإساءته عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم مخالفة منه للمادة 50 من اللائحة.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر قد عبر عن غضبه الشديد من طاقم التحكيمي الصربي بقيادة ميلوراد ماجيتش، مؤكدًا أنه سبب تعادل العالمي مع الفيحاء في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب آل سويلم عبر “تويتر”: “هارد لك لنا جميعًا هذا التعادل.. رأينا جميعًا ما تعرض له الفريق من أخطاء تحكيمية بالجملة، مخالفة صريحة قبل تسجيل الهدف، ضربة جزاء لم تحتسب، وغياب غريب للـVAR عن حكم المباراة!!”.

وتابع رئيس نادي النصر آل سويلم تغريدته الغاضبة قائلًا: “مثل هذا الحكم لا يستحق نيل شرف قيادة مباريات في الدوري السعودي”.

وبعد إقالة الإنجليزي كلاتينبيرغ من منصبه، قال آل سويلم: “أشكر رئيس الاتحاد السعودي على صدور القرار بإقالة كلاتينبيرغ من رئاسة لجنة الحكام وهذا جزء من الحل وليس الحل كاملًا”.

وأضاف سعود آل سويلم قائلًا: “ونتمنى أن يتم تفعيل تقنية VAR بالنظر في لقطات المخالفات الصريحة التي تسببت بالتأثير على نتيجة المباراة، وبالتالي التأثير على نتائج الفريق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان”.

وواصل قائلًا: “كما أبارك لنبيل نقشبندي الثقة بتعيينه خلفًا للسابق وأتمنى منه تلافي الأخطاء التي حصلت مع الرئيس السابق، ويجب التكتم على أسماء الطاقم التحكيمي لضمان عدم التأثير عليهم واستبعاد الحكام أصحاب التقييم السيئ وإبعاد الذين يبقون في السعودية لفترة طويلة قبل المباريات لأسباب مجهولة وغريبة!”.