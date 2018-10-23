إيكاردي: حزين لميسي

المواطن - محمد سمعه

أكد الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، على أنه حزين لعدم مواجهته لمواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وذلك غدًا في دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن إنتر ميلان سيحل ضيفًا على فريق برشلونة غدًا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث سيغيب ميسي عن المباراة بسبب الإصابة في ذراعه الأيمن.

وتحدث إيكاردي عن ميسي قائلًا: حقيقة هو لاعب رائع، وأنا حزين للغاية؛ لأنه سيغيب عن مواجهة إنتر ميلان، كنت أريد رؤيته في الملعب.

وتابع إيكاردي: إنتر ميلان فريق جيد ولديه القدرات والمؤهلات للفوز على برشلونة في أرضه، والمباراة ستكون قوية ومميزة للغاية.

وسيغيب ميسي عن برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع، مما يعني غيابه عن مباراة ريال مدريد يوم الأحد المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني.

شارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم والتي أقيمت في روسيا مؤخرًا، حيث ودع منتخب الأرجنتين البطولة من دور الستة عشر بعد الخسارة من المنتخب الفرنسي.