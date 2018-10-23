إيمري يعزف ألحان التيكي تاكا مع آرسنال

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي آرسنال الإنجليزي أداء أكثر من رائع، تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري، خاصة بعد فوزه الممتع على حساب نادي ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف بالأمس في الجولة التاسعة بالدوري الإنجليزي.

وبعد خسارة الآرسنال في أول مباراتين في بطولة الدوري الإنجليزي من ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي، نجح الآرسنال في تحقيق الفوز بسبع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي ليجني 21 نقطة في المركز الرابع، بجانب تحقيقه للفوز في ثلاث مباريات خارج الدوري الإنجليزي، حيث فاز في لقاء ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية وبمباراتين في بطولة الدوري الأوروبي.

ونجح إيمري في تطبيق أفكاره الهجومية والتي تعتمد على أسلوب التيكي تاكا ونقل الهجمة بداية من حارس المرمى حتى خط الهجوم، مع العمل على النقل السلس والسهل أرضيًّا دون الاعتماد على الكرات الطولية.

وتميزت مباراة آرسنال وليستر سيتي كونها لوحة فنية، نجح من خلالها لاعبو الجانرز في رسم المباراة والتحكم فيها على طريقتهم، خاصة أن التمرير وبناء الهجمة لدى الثلاثة أهداف والتي سجلها آرسنال بدأت من عند حارس المرمى.

وأصبح الآن آرسنال مُطالبًا بالاستمرار على هذا الأداء من أجل المنافسة بقوة على بطولة الدوري الإنجليزي ومحاولة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

يذكر أن نادي آرسنال سيواجه فريق كريستال بالاس في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.