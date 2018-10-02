ابن دغر: منحة الملك سلمان ستوقف حتمًا التدهور المريع لسعر الريال اليمني

المواطن - واس

عقد مجلس الوزراء اليمني، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، اجتماعًا لمناقشة المستجدات الراهنة والأوضاع الاقتصادية المتعلقة بانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الجانب.

وقال رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع: “إن منحة خادم الحرمين الشريفين، ستوقف حتمًا هذا التدهور المريع لسعر الريال اليمني”.

وقدم ابن دغر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- ولشعب المملكة وحكومتها، على تلك المنحة، مؤكدًا أن المنحة ستعمل على تخفيف الاضطراب في السوق، والتخفيف من حالة التوتر التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد، وهي تعبير عن مواقف المملكة الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني، وتقديم التضحيات في سبيل وحدة الهدف والمصير المشترك.

وأشار إلى أن الأسباب التي أدت لانهيار الريال، هي انقلاب الحوثي، وأسباب سياسية مستجدة على المشهد اليمني، تناغم فيها الحوثيون والانفصاليون والإرهابيون، ومن يقف خلفهم.

وجدد مجلس الوزراء اليمني دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بإعادة الأموال المنهوبة التي نهبتها من البنك المركزي اليمني في العاصمة اليمنية صنعاء، وتسليم الإيرادات الضريبة والجمركية، من أجل سداد رواتب الموظفين وتعافي العملة المحلية، وإنقاذ المواطنين اليمنيين من الجوع.