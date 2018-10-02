ابن عم الحوثي: الميليشيا مجرمون ولصوص يجب التصدي لهم

المواطن - الرياض

أكد الداعية اليمني محمد عبدالعظيم الحوثي، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية مجرمون لصوص، داعيًا أنصاره للتصدي لهم.

وأصدر محمد عبدالعظيم الحوثي بيانًا دعا فيه جميع أتباعه وأنصاره للتدخل السريع لإنقاذ أهالي منطقة آل حميدان، من “العدوان الغادر والغاشم الجبان من قبل من يسمون أنفسهم (أنصار الله الحوثيين)”، واصفًا إياهم بـ”المجرمين اللصوص السلاليين”، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”.

وقال البيان: إن ميليشيات التمرد الحوثي تحاصر المنطقة، وتقوم بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها بشتى أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وتدمير مساكنهم بدون شفقة، حيث أدى القصف إلى “سقوط قتلى معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن”.

كما دعا البيان جميع أتباعه “إلى الاستنفار والتحرك للتدخل السريع”.

وحذر من ميليشيات ابن عمه، عبدالملك الحوثي من أنهم إذا لم “يوقفوا عدوانهم الغاشم، والجبان هذا، ولو حتى حاولوا الاستيلاء على المنطقة، أو إذا أرادوا شن هجوم على منطقة أخرى، سيكون وبالًا عليهم وسيتم التنكيل بهم”.