اتحاد القدم: نظام السوبر ينص على مشاركة الأجانب وفق المسموح به

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن نظام مباراة السوبر المصري السعودي ينص على مشاركة اللاعبين الأجانب وفق العدد المسموح به في الدوري المحلي لكل نادٍ.

وأكد اتحاد القدم أنه يُسمح للأندية بتواجد العدد المحدد من اللاعبين، وكذلك الجهاز الفني والإداري من قبل اتحاد بلده في الدوري المحلي على دكة البدلاء.

ويذكر أن الشوط الأول كان انتهى بتقدم نادي الزمالك المصري بهدفين دون رد في شباك نادي الهلال.