اتحاد القدم يعقد اجتماعه الأول ظهر الأحد

المواطن - محمد سمعه

سيعقد الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الأحد برئاسة قصي الفواز اجتماعه الأول بعد انتخاب مجلس إدارته الحالي في الثالث من أكتوبر الجاري.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد سيُعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا غدًا الأحد بمقر الاتحاد في الرياض.

وكان قصي الفواز اجتمع اليوم السبت مع ممثلي الاتحاد السعودي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويذكر أن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد اُنتخب بالتزكية بعد نزول قصي الفواز وحيدًا كمرشح على الفوز بمنصب رئيس الاتحاد السعودي.

ورحل عادل عزت عن رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد استقالته التي تقدم بها في شهر أغسطس الماضي للتركيز على تجهيز ملفه للترشح لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.