اتحاد القدم يلتقي بممثليه دوليًا وآسيويًا

المواطن - محمد سمعه

التقى قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بممثلي اتحاد القدم لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث حضر الاجتماع تركي العواد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي.

ويذكر أن الاجتماع شهد حضور كل من أحمد عيد رئيس لجنة أصحاب المصلحة في الاتحاد الدولي، سامي الجابر عضو لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا، كما حضر حافظ المدلج عضو اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا وخالد بانصر عضو اللجنة القانونية في الاتحاد الآسيوي وعمر باخشوين عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي، ومحمد الشيخ عضو لجنة الإعلام والاتصال في الاتحاد الآسيوي وبندر الحميداني عضو لجنة مراقبة أهلية اللاعبين في الاتحاد الآسيوي.

واستمع رئيس الاتحاد السعودي إلى شرح مفصل من الأعضاء حول طبيعة عمل كل عضو والمعوقات التي تعترض عمله وتطلعاته خلال الفترة المقبلة ورؤيته لمستقبل التمثيل السعودي في المنظمات الدولية.