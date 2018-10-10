اتفاقية لتوزيع 250 ألف عبوة ماء زمزم

المواطن- الرياض

أبرمت شركة المياه الوطنية وصندوق موظفي سابك الخيري (بر) اليوم الأربعاء، اتفاقية لدعم مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم.

وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لشركة المياه الوطنية وقد وقع الاتفاقية وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي مع رئيس مجلس أمناء بصندوق سابك الخيري (بر) سليمان بن عبد العزيز الحصين.

وتنص الاتفاقية على دعم شركة المياه الوطنية المشغلة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمعدل (1000) طن من مادة البي إي تي (PET) التي تستخدم في إنتاج عبوات مياه زمزم والتي تمثل (25%) من الاستخدام السنوي للمشروع في إنتاج العبوات.

من جانبه، قال المهندس الموكلي:”إن الاتفاقية تمثل نموذجًا حديثًا للتعاون المشترك الذي تنتهجه الشركة مع القطاعات الخيرية المختلفة للاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتاحة لمشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم، والجهود المهنية التي تبذل فيه، والتقنيات الحديثة التي يتمتع بها لتمكين وتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات المشتركة”.

كما ذكر الموكلي أن الشركة توفر كافة إمكاناتها لتهيئة بيئة تعاون مشترك أكثر مرونة وأفضل قيمة مع كافة القطاعات بشكل عام والقطاعات الخيرية منها بشكل خاص، وذلك وفقاً لتوجهات الشركة الاستراتيجية في دعم المزيد من الاتفاقيات المثمرة.

من جانبه، أكد الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الحصين رئيس مجلس الأمناء في صندوق موظفي سابك الخيري (بر) أن الصندوق يحرص على دعم البرامج النوعية المتميز وذات الأثر المستدام.

وبيّن أن هذه الاتفاقية تنسجم مع رؤية المملكة 2030 والتي تشجع على المشاركة والمساهمة الفاعلة للجهات الخيرية في المشاريع والبرامج المجتمعية ذات القيمة والأثر الأثر الملموس. كما بين أن من خلال هذه الاتفاقية سوف يتم تأمين عبوات زمزم للسفارات والممثليات السعودية خارج المملكة وكذلك بعض الجهات الخيرية في الداخل.

يشار إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة يقع في منطقة كدي، حيث يبعد حوالي (4.5) كلم عن الحرم المكي الشريف، ويهدف إلى ضمان نقاوة مياه زمزم بأحدث الطرق العالمية، وتعبئتها في عبوات متعددة الأحجام باستخدام تقنيات ونظم آلية حديثة ومتكاملة تقوم بنقل العبوات وتخزينها وتوزيعها.