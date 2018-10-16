اتفاقیة لإنشاء مصنع داخل سجن بریمان يعمل به 100 نزيل

المواطن - الرياض

وقعت المديرية العامة للسجون اتفاقیة مع شركة مصنع جمجوم للصناعات الطبیة المحدودة بجدة، لإنشاء مصنع مصغر لإنتاج المواد والأدوات الطبیة داخل سجن بريمان، يعمل فیه النزلاء ممن بقي على محكومیاتهم سنة فأقل.

ووقع الاتفاقیة من جانب السجون مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري ورئیس مجلس إدارة مصنع جمجوم للصناعات الطبیة محمد كمال جمجوم.

ويبلغ عدد النزلاء الذين سیعملون في المصنع أكثر من 100 نزيل، سیحصلون على رواتب حسب ما تنص علیه لوائح التشغیل بالسجون.

وتتضمن الاتفاقیة الموقعة بین الطرفین في مرحلتها الأولى برنامجاً لتدريب النزلاء ينتهي بالتوظیف، بینما تتضمن في مرحلتها الثانیة تشغیل المصنع والبدء بإنتاج المواد والأدوات الطبیة.

الجدير بالذكر أن المصنع سیتكفل بتدريب وتشغیل وتوظیف النزلاء فترة قضاء محكومیاتهم بموجب عقد بین النزيل وصاحب العمل، ً سواء بالمصنع داخل السجن أو خارجه، بحسب قدرته الاستیعابیة، فور اعتماد اللوائح المنظمة لخروج النزيل للعمل خارج السجن أثناء فترة محكومیته.