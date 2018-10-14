اثنين ممطر وغبار على مكة المكرمة والمدينة المنورة

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل خرخير، وشرورة ونجران والأجزاء الجنوبية من الريع الخالي.

في حين يتوقع تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تسبق برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير ووادي الدواسر، وتكون السماء غائمة جزئيًّا، قد تخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، والجوف والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.