احترسي.. طلاء الأظافر فيه سم قاتل

المواطن - متابعة

بالرغم من أن مصنعي طلاء الأظافر شرعوا مع بداية القرن الحالي في استبعاد 3 مواد كيماوية سامة تدريجياً من طلاء الأظافر، لكن دراسة حديثة أكدت أن هذا الطلاء لا يزال يشكل خطراً على الحياة.

وخلال السنوات الماضية جرى استبدال الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل في الكثير من المنتجات بمادة أخرى هي ثلاثي فينيل الفوسفات التي يحتمل أن تكون سامة أيضاً.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.

وقال الفريق: إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق.

وأضاف الباحثون أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها عطر لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.

وقالت آنا يانج، كبيرة الباحثين في الدراسة وهي من كلية تي.إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، في مقابلة عبر الهاتف “إنه أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان”.