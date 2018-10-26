احترس.. التهاب اللثة مؤشر على مرض خطير!

المواطن - متابعة

أكدت دراسة حديثة لجامعة إيطالية، أن هناك علاقة بين إهمال نظافة الأسنان وارتفاع ضغط الدم، موضحةً أن من لديهم لثة صحية وتسوس قليل بالأسنان، يكون ضغط دمهم أقل ارتفاعًا، ويستفيدون أكثر من أدوية علاج ضغط الدم المرتفع.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها جامعة “لوكويلا” في إيطاليا، أن المرضى الذين يعانون من أمراض اللثة يحتاجون لمراقبة منتظمة لضغط الدم لديهم.

ولفتت الدراسة إلى أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، من الممكن أن يستفيدوا من العناية اليومية للأسنان.

واطلع فريق الدراسة على سجلات 12 ألف أميركي، ممن شاركوا في إحصائية قومية للفحص الصحي والغذائي بين عامي 2009 و2014، حيث جرى فحص أمراض اللثة لديهم، وجاء التشخيص بارتفاع ضغط الدم لأكثر من أربعة آلاف شخص، يتلقى غالبيتهم علاجًا دوريًّا للمرض.

وأكد الباحثون، أن المرضى الذين يعانون من التهابات شديدة في اللثة، لديهم ضغط انقباضي أعلى من المرضى الذين لديهم لثة صحية.