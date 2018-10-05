احتفالات هلالية قبل مباراة الزمالك

المواطن - محمد سمعه

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الاحتفال بالمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، بعد فوزه بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي عن شهر سبتمبر.

ويذكر أن نادي الهلال خاض آخر تدريباته قبل مواجهة نادي الزمالك المصري في مباراة السوبر المصري السعودي غدًا على كأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كما قام جيسوس بشرح عددٍ من الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في مباراة الغد.

واختتم الجهاز الفني لنادي الهلال التدريبات اليوم بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وتُقام مباراة الهلال والزمالك غدًا على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض في تمام الساعة الثامن مساء بتوقيت المملكة.

وكان الهلال حقق الفوز في آخر مباراة له بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب نادي الفتح بثلاثية مقابل هدفين.