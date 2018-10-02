اختبارات الكهرباء تؤجل مباراة النصر والحزم دوريًّا
لمدة يوم واحد

اختبارات الكهرباء تؤجل مباراة النصر والحزم دوريًّا

2018/10/02
الساعة 1:35 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لمدة يوم واحد فقط.

ويذكر أن مباراة النصر والحزم كان من المقرر لها إقامتها يوم الخميس المقبل، لتُقام يوم الجمعة الموافق الخامس من أكتوبر بسبب إجراء اختبارات خاصة بالجهد الكهربائي في ملعب الأمير فيصل بن فهد يوم الخميس المقبل.

وكان نادي النصر فاز في الجولة الرابعة على فريق التعاون بهدف دون رد، بينما فاز نادي الحزم على فريق الفيصلي بهدفين لهدف في الجولة ذاتها.


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