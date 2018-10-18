ادعى أنه ميت فقتلت زوجته طفليها وانتحرت حزنًا عليه

المواطن - متابعة

في واقعة غريبة أقدمت امرأة صينية على الانتحار بعد أن قتلت طفليها حزنًا على وفاة زوجها لكن المفاجأة المدوية أن زوجها لم يمت بل ادعى ذلك هربًا من تنفيذ عقوبة بالسجن.

الزوج البالغ من العمر 34 عاماً اختلق قصة درامية لموته صدقتها الشرطة التي أبلغت بدورها أسرته بعد العثور على سيارة كان يقودها في أحد الأنهار، لكن جثته لم يعثر عليها أبداً.

ولم يخبر الرجل زوجته بخطته المزعومة، فاعتقدت أنه مات، وبعد ثلاثة أسابيع من تصديقها القصة المختلقة، نشرت رسالة على الإنترنت تلمح إلى نية الانتحار، ثم أغرقت نفسها وطفليها.

والجمعة الماضية، سلم الرجل نفسه لشرطة مقاطعة خونان في الصين التي احتجزته بتهم الاحتيال في مجال التأمين والإضرار المتعمد بالممتلكات.