ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب

ارتفاع الدولار يهوي بأسعار الذهب

2018/10/23
الساعة 7:32 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انخفضت أسعار الذهب أمس الاثنين، وذلك تحت ضغط ارتفاع الدولار الأميركي.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.3 بالمائة إلى 1222.13 دولار للأوقية (الأونصة).

ولامس الذهب أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الأسبوع الماضي عند 1233.26 دولار.

وتتجه الأسعار إلى تسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 12 أكتوبر، وفق ما نقلت “رويترز”.

وهبطت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1224.80 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة عملات كبرى، مما قلص الطلب على المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية، بينما لم تتمكن وول ستريت من الاستفادة من المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية.


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