ارتفاع جديد في أسعار الذهب

المواطن - متابعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولار للأوقية (الأونصة) ليواصل ارتفاعه الذي بلغ 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7% إلى 831.10 دولار للأوقية، لكنه انخفض 0.8% خلال الأسبوع.