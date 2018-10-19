ارتفاع جديد في أسعار الذهب

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

2018/10/19
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - متابعة

شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، حالة من الاستقرار مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وصعد الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولار للأوقية (الأونصة) ليواصل ارتفاعه الذي بلغ 0.7 بالمائة هذا الأسبوع.

وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1% مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7% إلى 831.10 دولار للأوقية، لكنه انخفض 0.8% خلال الأسبوع.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم