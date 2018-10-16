ارتفاع جديد في أسعار النفط وبرنت يزيد إلى 81.41 دولار للبرميل

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صعدت أسعار النفط، أمس الاثنين، حيث زاد خام برنت إلى 81.41 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي إلى 71.77 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها يوم الجمعة بعد خسائر كبيرة يومي الأربعاء والخميس.

وتلقت أسواق النفط دعمًا في أعقاب بيانات أظهرت أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في سبتمبر للمرة الأولى منذ 6 سنوات، قبل أن يبدأ فرض العقوبات الأميركية على طهران في نوفمبر المقبل.