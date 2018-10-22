ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأمريكية

المواطن - متابعة

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح يوم الاثنين في بداية أسبوع مزدحم بنتائج الأعمال، لتركب موجة مكاسب الأسهم العالمية بدعم من آمال التحفيز الاقتصادي بالصين وانحسار التوترات بشأن ديون إيطاليا.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47.80 نقطة أو 0.19 بالمائة إلى 25492.14 نقطةـ وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.16 نقطة أو 0.22 بالمائة إلى 2773.94 نقطة فيما صعد المؤشر ناسداك المجمع 37.71 نقطة أو 0.51 بالمائة إلى 7486.74 نقطة.