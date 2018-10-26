ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت في الأردن إلى 20 وفاة

ارتفاع عدد ضحايا سيول البحر الميت في الأردن إلى 20 وفاة

2018/10/26
الساعة 4:08 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعلن في عمان، اليوم، أن حصيلة الوفيات إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت يوم أمس منطقة البحر الميت جنوبي الأردن ارتفعت إلى 20 حالة وإصابة 35 شخصًا، بعد العثور على جثتين.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني الأردني، في بيان لها، أن الوفيات العشرين التي نجمت عن حادث البحر الميت جميعهم أردنيون باستثناء ثلاث حالات من الجنسية العراقية، دون وجود لوفيات بين السياح العرب والأجانب.

وأضاف البيان أن عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش مستمرة في موقع الحادث في منطقة البحر الميت، للبحث عن مفقودين نتيجة الحادثة.


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