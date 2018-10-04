ازدياد اللياقة مهمة النصر قبل مواجهة الحزم

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته القوية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الحزم غدًا الجمعة في الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدرب جوزيه كارينيو المدير الفني للنصر على تعزيز الجوانب اللياقية للاعبين لخوض مباراة الحزم بقوة كبيرة ودون أي مشكلات في اللياقة البدنية.

وقسم كارينيو لاعبي النصر إلى أربع مجموعات، حيث أُجرى لهم تدريبات تكتيكية تعتمد على اللعب من لمستين في مساحات محددة.

وأجرى لاعبو النصر مناورة كروية على كامل الملعب طُبق من خلالها عددًا من الجمل التكتيكية.

حرص سعود آل سويلم رئيس النصر على حضور تدريبات الفريق الأول لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الحزم.