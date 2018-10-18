استئصال ورم سرطاني بطول 6 سم من كلية مريضة في نجران

المواطن - نجران

تمكن فريق طبي سعودي في قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك خالد من إنهاء معاناة سيدة تشكو من آلام متكررة في البطن.

وقالت الصحة في نجران إنه بعد عمل الفحوصات والأشعة الأولية اتضح وجود ورم في معظم الكلية اليسرى للمريضة وبطول 6 سم وبعد مناقشة الحالة في لجنة الأورام تقرر إجراء عملية بالمنظار لاستئصال الكلية اليسرى والتي تمكن من خلالها الفريق من استئصال الورم بالكامل في إجراء طبي ناجح، وبعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمريضة غادرت وهي بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك خالد في نجران يعتبر المستشفى المرجعي في المنطقة لتشخيص وعلاج معظم أنواع الأورام الحميدة والسرطانية، بواسطة العلاجات الكيماوية، أو بواسطة الاستئصال الجراحي.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.