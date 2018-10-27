استحداث رديف لـ الاتحاد .. وحسن معاذ أبرز المنضمين

المواطن - محمد سمعه

قرر الجهاز المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد استحداث فريق رديف للفريق الأول بضم اللاعبين المميزين من فريقي الشباب والناشئين بالإضافة إلى ستة لاعبين من الفريق الأول.

وانضم من الفريق الأول لفريق الرديف كل من” محمد ريمان، عبدالله الشمري، محمد قاسم، عمار النجار، حسن معاذ، علي الزقعان”.

وأوضح سعد الشهري المشرف العام على الفريق الأول أن استحداث الفريق الرديف يهدف إلى صقل المواهب الشابة والاستفادة منها لتدعيم صفوف الفريق الأول، كما سيتم منح الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكرواتي سلافين بيليتش الفرصة للتركيز على مجموعة من 20 لاعباً في التدريبات اليومية.

وأشار سعد الشهري إلى أن الفريق الرديف سيكون تحت إشراف جهاز فني مكون من المدرب الوطني سالم سويد والتونسي أحمد المازني أخصائي التأهيل البدني والبرازيلي فيرناندو كمدرب لحراس المرمى، كما سيلتحق بهم بندر باصريح مساعد المدرب للفريق الأول عقب فراغه من دورته التدريبية في الاتحاد الآسيوي.

سيُشرف الكرواتي بيليتش على فريق الرديف خلال المرحلة المقبلة.