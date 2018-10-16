استخراج حشرة حية عاشت في أذن مريض عدة أيام

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تمكن جراح ماليزي من إخراج حشرة حية بعد أن تسببت بآلام حادة لأحد المرضى على مدار أيام، وذلك في جراحة نادرة.

وكان جراح الأنف والأذن والحنجرة، يفحص مريضا لمحاولة معرفة سبب إصابة الرجل بألم في أذنه، ليتفاجأ بحشرة في داخل مجرى أذن المريض، كانت تستقر هناك منذ أيام.

وأجرى الطبيب عملية جراحية نادرة، وقام بتصويرها، من أجل إخراج الحشرة التي علقت في المادة الصمغية داخل أذن المريض، وكانت المفاجأة الأكبر حين اكتشف الطبيب أن الحشرة لا تزال على قيد الحياة.

وقال الطبيب بعد أن أجرى العملية : “من المؤكد أنها المرة الأولى التي أرى فيها هذا الأمر على الإطلاق، وآمل ألا أضطر للقيام بعملية مشابهة مرة أخرى”، مؤكدا أن الأمر كان يمكن أن يكون خطيرا جدا بحسب سكاي نيوز العربية.