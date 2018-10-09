استخراج شظايا طلق ناري من صدر عشريني بـ سعود الطبية

المواطن - الرياض

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات الصدر بمدينة الملك سعود الطبية من استخراج عدد من الشظايا والأجسام الغربية من جدار الصدر والرئة اليسرى لعشريني تعرض لطلق ناري.

وأوضحت المدينة، أن هذه العملية تعتبر من العمليات المتقدمة والمعقدة، حيث إن المصاب قد تعرض لطلق ناري أدى لإصابته بعدد من الشظايا في جدار الصدر، وداخل الحيّز البلوري بالقرب من القلب، وإحدى تلك الشظايا استقرت في أنسجة الرئة اليسرى.

وأضافت المدينة أن فريق طبي متخصص بقيادة استشاري جراحة الصدر د.محمد العمصي قد أجرى عملية استئصال جزء من الرئة الذي يحتوي على بقايا الطلق الناري بواسطة المنظار الجراحي، في حين تم استخراج الأجزاء الأخرى من جدار الصدر عن طريق الجراحة.

ونوهت المدينة، بأن العملية تكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى في اليوم الثالث بعد العملية، وهو بحالة صحية جيدة، ويجري متابعة حالته في العيادات الخارجية.

يذكر أن جراحة الصدر بمدينة الملك سعود الطبية تُعد مرجعاً في استقبال الحالات التي تستدعي جراحة الصدر، وأجرت العديد من العلميات النادرة والمعقدة.