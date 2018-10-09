استدعاء 37 ألف سيارة من جنرال موتورز بسبب خلل كارثي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار استدعاء 8.37 ألف مركبة من جنرال موتورز (يوكن، سوبربان، تاھو، سلفرادو، اسكالید، سییرا)، جمیعھا موديل 2015.

وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء عبر حسابها الرسمي، أن سبب الاستدعاء وجود خلل في نظام التوجیه الكھربائي (EPS ) قد يؤدي إلى صعوبة في توجیه المركبة مما يزيد من خطر وقوع حـادث.

وبلغ عدد سیارات سوبربان المستدعاة، 7130 مركبة، و14892 مركبة تاھو، و582 مركبة سلفرادو، و10721 مركبة يوكن، و970 مركبة سكالید، و3505 مركبات سییرا ودعت الوزارة مالكي ھذا النوع من المركبات لمراجعة الوكلاء (شركة الجمیح للسیارات، شركة التوكیلات العالمیة، جنرال موتورز)؛ لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.