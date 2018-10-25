استدعاء 625 مركبة RAM 1500 بسبب خلل كارثي

استدعاء 625 مركبة RAM 1500 بسبب خلل كارثي

2018/10/25
الساعة 11:24 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الخميس، استدعاء 625 مركبة من نوع “RAM 1500” موديلات أعوام “2013- 2014″، “2014- 2015” و”2015- 2016″، لاحتمالية حدوث عطل قد يؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ.

وأوضحت الوزارة، من خلال بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العطل ناتج عن عدم ظهور الإشارة التحذيرية عند نزول السائق من المركبة دون وضع ناقل الحركة في وضع الوقوف التام.


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