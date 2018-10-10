استشارات طبية ومعارض توعوية للصحة النفسية بعسير مول

المواطن - عسير

ينظم مستشفى الصحة النفسية بأبها يوم الجمعة القادم فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية برعاية صحيفة “ المواطن ” تحت عنوان ” الشباب والصحة النفسية في عالم متغير” وذلك في مجمع عسير مول من الساعة الخامسة عصرًا وحتى العاشرة ليلاً.

وأوضح المشرف العام على مستشفى الصحة النفسية بأبها منصور بن علي مزهر بأن الهدف من إقامة الفعاليات في مجمع عسير مول، يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على التمركز في أماكن إقبال العائلات لنستهدف كافة شرائح العائلة الواحدة وذلك في أماكن تواجدهم في المول وتسهيل الالتقاء بالأهالي والأسر والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع وتقديم الاستشارات الطبية سواء للكبار أو الأطفال المصابين بالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه، فضلا عن تقدم الاستشارات للمشاكل الأسرية وطرق حلها والتغلب عليها من خلال أخصائيين اجتماعيين متخصصين في هذا المجال.

وأشار مزهر إلى أن تفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية يهدف إلى رفع الوعي بمشاكل الصحة النفسية، وحماية الصحة النفسية عن طريق الحد من عوامل الخطر المرتبطة بالعمل، والتركيز على الاكتئاب في مكان العمل وتأثيره في الإنتاجية، والاكتشاف المبكر لأعراض الاكتئاب في مكان العمل، وتوفير خدمات للصحة النفسية والرعاية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة في البيئات المجتمعية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع أنه سيتم خلال الفعالية إقامة لقاء مفتوح مع الأهالي والزوار من خلال استشاريين يتم من خلاله الإجابة عن تساؤلاتهم، كما يقام معرض يحتوي على عدة أركان تتمثل في ركن الاستشارات النفسية الطبية وأعراض التوحد للأطفال وركن الاستشارات الأسرية وركن قسم علم النفس الإكلينيكي حيث تم تخصيص غرف خاصة لاستقبال الزوار يتواجد بها أطباء استشاريون ومختصون في الخدمة الاجتماعية والنفسية وركن قسم التمريض وركن قسم التغذية وركن التوعية الصحية الذي يقدم منشورات وكتيبات توعوية وتثقيفية كما تم تخصيص ركن خاص بالأطفال للرسم والتلوين يقدم من خلاله هدايا فورية للأطفال المشاركين.

ودعا آل شايع الأهالي والأسر إلى الحضور للاستفادة من تواجد الأطباء والاطلاع على المعرض المصاحب الذي يتم من خلاله تقديم العديد من الكتيبات الطبية والمنشورات والمطويات التوعوية الهادفة.