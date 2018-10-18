استعادة الصدارة مطلب هلالي

المواطن - محمد سمعه

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لخوض مباراة قوية وغاية في الأهمية ضد نادي الشباب بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الهلال عن صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وترك الصدارة لجاره النصر، بعدما تم تأجيل لقاء الهلال والاتفاق في الدوري لمشاركة الزعيم في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد نادي الزمالك في السادس من أكتوبر الجاري.

وأصبح الهلال مُطالبًا بانتفاضة حقيقية للعودة من جديد لطريق الانتصارات واستعادة صدارة بطولته المفضلة من أنياب نادي النصر، والخطوة تبدأ بالفوز على نادي الشباب يوم السبت.

وسيعود الهلال إلى صدارة بشرط فوزه على الشباب وخسارة النصر من نادي الباطن غدًا في الدوري، ووقتها سيصل الزعيم إلى 15 نقطة في الصدارة مع العالمي.

وتعرض اللاعب سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي والهلال للإصابة خلال مشاركته الدولية مع الأخضر في البطولة الرباعية والتي أقيمت مؤخرًا في المملكة.

تولى المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مهمة تدريب الهلال صيف العام الحالي وبدعم من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خوان براون.

فاز الهلال تحت قيادة جورجي جيسوس بلقب السوبر السعودي على حساب نادي الاتحاد في شهر أغسطس الماضي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت في العاصمة البريطانية لندن.