استعدادًا للأرجنتين.. المنتخب البرازيلي في جدة

المواطن - مروة نبيل

وصل المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى جدة؛ استعدادًا لمواجهة الأرجنتين في ختام بطولة سوبر كلاسيكو.

وغادرت بعثة المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم إلى جدة، بعد الفوز على السعودية بملعب جامعة الملك سعود في ثاني مواجهات بطولة سوبر كلاسيكو، بهدفين دون رد، سجلهما غابريل جيسوس وأليكس ساندرو.

ومن المُقرر أن يخوض المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أولى حصصه التدريبية في جدة، عند السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب النادي الأهلي.

وسيواجه المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم نظيره الأرجنتيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

🎥 بعثة المنتخب البرازيلي تصل جدة استعداداً لمواجهة المنتخب الأرجنتيني الثلاثاء المقبل ضمن #سوبركلاسيكو على ملعب الجوهرة#نجوم_العالم_في_السعودية#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/m8Z35EDyrF — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 13, 2018