استعدادًا للباطن.. النصر يفوز على الفيصلي بثنائية

المواطن - مروة نبيل

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر من الفوز على نظيره الفيصلي وديًّا، بهدفين دون مقابل، استعدادًا لاستئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي الحالية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المباراة بتشكيل مكون من؛ وليد عبدالله، سلطان الغنام، عبدالله مادو، خالد الشويع، حمد آل منصور، عوض خميس، بيتروس، فهد الجميعة، جوليانو، أحمد الفريدي ومحمد السهلاوي.

وحاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هز الشباك؛ وتسجيل هدف مبكر، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، وأجرى المدرب الأوروغوياني كارينيو تبديلًا في الدقيقة 39 بخروج سلطان الغنام ودخول خالد الغامدي.

وأجرى النصر أكثر من تبديل مع بداية الشوط الثاني، حيث أخرج كارينيو كلًّا من حمد آل منصور، بيتروس وجوليانو، وشارك إبراهيم غالب، عبدالرزاق حمدالله وعبدالرحمن الدوسري بدلًا منهم.

وأسفر ضغط لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع بداية الشوط الثاني، بتسجيل محمد السهلاوي الهدف الأول في الدقيقة 55، قبل أن يُعزز عبدالرزاق حمد الله تقدم العالمي في الدقيقة 75.

ودفع كارينيو بعدد من اللاعبين في الشوط الثاني، حيث أخرج كلًّا من عوض خميس، فهد الجميعة، محمد السهلاوي، وشارك بدلًا منهم عبدالرحمن العبيد، نواف الفرشان، وراكان الشملان في أول مشاركة له بعد عودته من الرباط الصليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لملاقاة نظيره الباطن، يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.