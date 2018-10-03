استقالة الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء.. والسديري خلفًا له

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أن مجلس إدارة الشركة وافق، اليوم الأربعاء، على استقالة المهندس زياد بن محمد الشيحة، من منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الاستقالة جاءت لظروفه الشخصية على أن يكون آخر عمل له في الشركة كرئيس تنفيذي يوم الخميس بتاريخ 07/ 03/ 1440هـ الموافق 15/ 11/ 2018م.

ووفقًا لبيان نشره موقع تداول قرر المجلس إثر ذلك، تم تكليف الأستاذ فهد بن حسين السديري (الذي يشغل حاليًّا منصب نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين الماليين) رئيسًا تنفيذيًّا للشركة، اعتبارًا من تاريخ 08/ 03/ 1440هـ الموافق 16/ 11/ 2018م.

وتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة بجزيل الشكر والتقدير للمهندس زياد بن محمد الشيحة على جهوده خلال سنوات عمله كرئيس تنفيذي للشركة، متمنين له دوام التوفيق والنجاح.