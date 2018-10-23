استقالة رئيس تطوير المؤسسات في شركة أوبر

المواطن - الرياض

قالت قناة فوكس نيوز: إن رئيس تطوير المؤسسات في شركة أوبر، كاميرون بوتشر، قدم استقالته.

ولم توضح القناة بعد أي أسباب بشأن الاستقالة.

وفي وقت سابق أمس، استقال ريتشارد برانسون من منصبه كرئيس لشركة فيرجن هايبر لوب وان، حيث أكد أن الشركة بحاجة إلى رئيس نشط بشكل أكبر.

وقال برانسون: إن في هذه المرحلة من تطور الشركة يشعر أنها بحاجة إلى رئيس للشركة أكثر عملية يمكن أن يركز على الأعمال وهذه الفرص، موضحًا أنه سيكون من الصعب عليه الوفاء بهذا الالتزام؛ لأنه خصص بالفعل الكثير من وقته للمشروعات الخيرية وللعديد من الأعمال داخل فيرجن جروب.