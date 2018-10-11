استقبال الورود يُسعد صحافة البرازيل

المواطن - محمد سمعه

أثنت الصحافة البرازيلية على الاستقبال المثالي والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم، لبعثة المنتخب البرازيلي الأول، والتي وصلت إلى أراضي المملكة بالأمس وذلك من أجل المشاركة في البطولة الرباعية الودية.

وأكدت شبكة GLOBE ESPORTE البرازيلية أن اتحاد الكرة السعودي لم يُقصر واستقبل أبطال المنتخب البرازيلي بالورود، في لفتة طيبة من جانب المسؤولين عن الكرة في السعودية تجاه راقصي السامبا.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي سيواجه غدًا المنتخب السعودي في المباراة الأولى للمنتخبين في البطولة الرباعية حيث تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض.

كما سيواجه المنتخب البرازيلي خصمه اللدود، منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تُقام المباراة الأولى في مباريات الدورة الرباعية، بين المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة.