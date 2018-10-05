استقرار أسعار الذهب اليوم

المواطن - واس

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع بقاء المستثمرين حذرين بعد أن بلغ العائد على السندات الأمريكية أعلى مستوى في عدة سنوات.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1197.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.

ولم يسجل المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1201.3 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 % إلى 14.52 دولار للأوقية.