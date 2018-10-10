استقرار أسعار الذهب مع توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية

المواطن - متابعة

استقرت أسعار الذهب أمس الثلاثاء حيث تساوى أثر ارتفاع الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مع أثر هبوط الأسهم في الأسواق العالمية.

ولم يسجل السعر الفوري للذهب تغيرًا يذكر ليبقى عند سعر 1188.20 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر عند 1183.04 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 2.9 دولار، ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل سعره إلى 1191.5 دولار للأوقية.

وبلغ الدولار أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل سلة عملات كبرى بدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية.

وارتفعت الفضة بنسبة 0.4 في المئة في المعاملات الفورية ليصل سعرها إلى 14.40 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بالنسبة ذاتها ليصل سعره عند 820.65 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.4 في المئة ليصل سعره إلى 1070.50 دولار للأوقية.