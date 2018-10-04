استقرار أسعار الذهب مع دعم الدولار بسياسة الاحتياطي الاتحادي 

المواطن - واس

تحركت أسعار الذهب داخل نطاق ضيق الخميس، بعد بيانات للاقتصاد الأمريكي تبعث على التفاؤل وتصريحات من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تعزز احتمالات أن يستمر البنك المركزي في مسار التشديد النقدي مما دعم الدولار.

وتدعم الدولار أكثر ببيانات تظهر قوة في سوق العمل الأمريكية وتسارع نشاط قطاع الخدمات إلى أعلى مستوياته في 21 عاما في سبتمبر أيلول. وفي الساعة 0711 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1198.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وتحوم الأسعار اليوم في نطاق ضيق بين 1195.36 و1199.01 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1201.9 دولار للأوقية.

كما صعدت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.60 دولار للأوقية في حين استقر البلاديوم دون تغير يذكر عند 1055.70 دولار. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة مسجلا 823.5 دولار للأوقية.