استقرار أسعار الذهب وسط أنباء مواصلة الفيدرالي تشديد السياسة النقدية

استقرار أسعار الذهب وسط أنباء مواصلة الفيدرالي تشديد السياسة النقدية

2018/10/18
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقرت أسعار تعاملات الذهب اليوم في ظل الاستقرار الذي تشهده العملة الأمريكية عقب ورود أنباء ترجح مواصلة الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية.
واستقر السعر الفوري للذهب عند 1222.23 دولار للأونصة ليبقى بالقرب من أعلى مستوياته منذ 26 يوليو عند 1233.26 دولار للاونصة ، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة لتصل إلى 1225.20 دولار للأونصة.
كما انخفضت أسعار الفضة 0.7 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.51 دولار للأونصة.


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