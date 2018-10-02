اشتعال شاحن هاتف يقتل 8 إماراتيين من أسرة واحدة في أبوظبي

المواطن - الرياض

أفادت تقارير إماراتية بأن 8 مواطنين من عائلة واحدة قُتلوا في حريق شب في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إثر اشتعال شاحن هاتف جوال.

وبحسب مقطع صوتي منسوب لصاحب المنزل بديوي الكثيري، توفي 8 أشخاص في منزلهم منهم اثنتان من بناته ومات أخوه وابنته وأخته وثلاثة من أطفاله.

وقالت مصادر مقربة من العائلة إن الحريق ناجم عن انفجار شاحن هاتف محمول في غرفة استقبال المنزل نجم عنه دخان كثيف وحريق تسبب في مقتل الضحايا، فيما يبقى 4 من أفراد العائلة في العناية المركزة، فيما لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء.